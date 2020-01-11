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11.01.2020 20:12
Рубрика: Власть

Путин призвал прекратить вооруженное противостояние в Ливии

Текст: Кира Латухина
Президент России одобрил инициативу ФРГ провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Об этом он заявил журналистам после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле.

Лидеры рассмотрели ситуацию в Ливии, где продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера деградируют. "Это подрывает стабильность и безопасность не только в регионе, но и дает негативную проекцию на Европу - нелегальная иммиграция, контрабанда, распространение оружия и наркотиков", - сказал президент РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Важно положить конец вооруженному противостоянию Ливийской национальной армии маршала Хафтара и правительства национального согласия", - заявил Путин. А для этого - установить режим прекращения огня, принять меры по установлению политического процесса с конечной целью: преодоление раскола внутри страны и формирование единых государственных институтов. Президент напомнил о совместном с турецким лидером призыве прекратить боевые действия с ноля часов завтрашнего дня и рассказал Меркель о проделанной в Стамбуле работе.

Инициативу ФРГ провести в Берлине международную конференцию по Ливии Путин назвал своевременной. Но чтобы она принесла весомые результаты, необходимо участие реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств, считает он. А главное - решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Ливийским сторонам должна быть предоставлена возможность иметь суверенную страну", - заявила Меркель. "Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и стороны конфликта в Ливии тоже будут вовлечены в решение этих вопросов", - заверила она. "Надеемся, усилия российской и турецкой сторон увенчаются успехом", - заключила канцлер ФРГ.

Путин ответил и на вопрос о "российских наемниках" в Ливии. "Там есть российские граждане: они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - подчеркнул он. "Вообще, в зоне конфликта много всяких наемников, - продолжил президент РФ. - В том числе, по нашим данным, значительное количество переброшено из Идлибской зоны в Сирии в зоны конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс". Впрочем, Путин надеется, что после договоренности с президентом Турции боевые действия прекратятся и одновременно прекратится переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе и из Сирии.

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