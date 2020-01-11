Путин призвал запустить механизм для расчетов с Ираном

Институт торговых обменов INSTEX с Ираном должен наконец начать работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Вопрос сохранения СВПД Путин назвал чрезвычайно важным для всего мира. После отказа США иранские партнеры заявили о приостановке добровольных обязательств, но подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению "ядерной сделки", напомнил он.

"Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара, финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном", - заметил Путин. Нужно, чтобы институт торговых обменов начал работать, призвал он.

В Берлине считают, что нужно делать все, чтобы сохранить СВПД. "Германия убеждена, что Ирану не следует иметь ядерное оружие, поэтому применит все дипломатические средства, чтобы сохранить эту договоренность, которая, конечно, не совершенна, но включает в себя обязательства всех сторон", - сказала Меркель.