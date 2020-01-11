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11.01.2020 18:54
Рубрика: Власть

Путин рассказал Меркель о своей беседе с Асадом

Текст: Кира Латухина
Любая помощь Сирии должна распространяться на все пострадавшие территории без политизации, а также согласовываться с законными властями. Об этом заявил президент России на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Владимир Путин поделился с Меркель итогами своей недавней поездки в Дамаск, рассказал о переговорах с Башаром Асадом. "Можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране стабилизируется, - оценил он. - Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается государственность".
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"Россия и Германия разделяют мнение, что конфликт в Сирии окончательно может быть решен исключительно политическими средствами", - сказал журналистам президент РФ. "Главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее", - добавил он.

И такой подход лежит в основе создания конституционного комитета: он уже провел два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ сирийского государства.

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Также Путин и Меркель обсудили постконфликтное возрождение Сирии. "Требуется объединить усилия, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам, восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжение, больницы, школы", - отметил президент РФ. "Любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории без предварительных условий и политизации", - заключил он.

"Для Сирии не существует военного решения, существует только решение посредством переговоров. И именно на это мы делаем ставку", - заявила Меркель. "Необходимо найти политическое решение, чтобы были созданы условия для мирной жизни в Сирии, чтобы люди могли возвращаться в свои дома", - сказала она, отметив большое количество беженцев.

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