Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.

Авария на 400 километре трассы "Крым" под Орлом произошла утром 11 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД, водитель микроавтобуса Mercedes, который зарегистрирован на Украине, перевозил семерых соотечественников.

- В условиях снегопада он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с Renault Megane, ехавшим во встречном направлении. В результате водитель и пассажир Renault и один пассажир Mercedes погибли, водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы, - уточнил собеседник.

По данным регионального МВД, среди пострадавших - 17-летний подросток. Людей, получивших травмы в автоаварии, госпитализировали в Кромскую центральную районную больницу. С пострадавшими работают психологи.