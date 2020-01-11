При взрыве на заводе под Белгородом пострадали пять человек

Пять человек госпитализированы с ожогами после взрыва в одном из цехов комбикормового завода в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о хлопке в цеху по переработке зерна в муку поступило в Единую диспетчерскую службу в 21 час 49 минут.

На место происшествия выехали дежурные караулы семи пожарно-спасательных частей, медики, сотрудники газовой службы. Случившееся в ГУ МЧС по Белгородской области назвали "хлопком пылевоздушной смеси".

Известно, что взрывом в здании завода выбило стекла, при этом не повредив несущие конструкции завода. дальнейшая информация о причинах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.