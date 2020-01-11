Синоптики предупредили о новом температурном рекорде в Москве

Температура воздуха на европейской территории России превысит норму на 10-15 градусов.

В первый день новой недели, 13 января, днем в Москве ожидается до плюс 2-4 градусов тепла. Как уточнила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, абсолютный максимум для этого дня составляет 3,7 градуса. Он был зафиксирован в 2005 году. Таким образом, в 2020 году температура может установить новый рекорд.

Причина нынешнего тепла - атлантический циклон, который продолжит господствовать над европейской территорией и Сибирью.

"Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения", - отметил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Самые низкие температуры на следующей неделе в столичном регионе - до минус 5 по ночам. Днем преимущественно плюс 2-3 градуса. 14 и 15 января без осадков, а в остальные дни они ожидаются небольшими.