На пороге перемен. Чего ждать от космодрома Восточный в новом десятилетии

В 2020 году с российского космодрома Восточный планируется произвести 5 пусков ракет-носителей семейства "Союз". А в 2023 году должна полететь тяжелая "Ангара". Сейчас же здесь снова идет масштабная стройка.

Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковский. Дорога неблизкая. Чтобы добраться до Циолковского из Москвы, потребуются почти сутки. Сначала надо долететь до Благовещенска, а это около 7 часов только непосредственно полета. Затем еще двести километров по заснеженной трассе. После смены шести часовых поясов и долгого путешествия в микроавтобусе гостиничный номер кажется вожделенной целью. Но это минутная слабость - возможность своими глазами увидеть новейший космодром того стоит.

Циолковский - закрытый город. Шлагбаумы и КПП на въезде, камеры, пропуска - казалось бы, постороннему человеку здесь делать нечего. Однако туристам в Циолковском рады, утверждают власти. Только вот озаботиться получением документа, разрешающего въезд в город, нужно заранее, позвонив по телефону, указанному на сайте города. Для туристов здесь есть музей, где знакомят с историей и космодрома "Восточный", и размещавшейся здесь 27-й ракетной Краснознаменной дивизии, и города в целом со дня его основания. История эта, кстати, довольно интересная.

Название Циолковский город получил сравнительно недавно - в 2015 году, по результатам опроса жителей. Впервые же населенный пункт на этом месте появился в 1961 году и назывался Углегорск. Впрочем, уголь здесь никогда не добывали. В Углегорске размещалась ракетная дивизия, а ракетные шахты замаскировали под угольные разработки - чтобы запутать потенциального противника.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сегодня Циолковский внутри - обычный российский город численностью около 10 тысяч человек. Новые парки и дороги, современный спортивный центр, детская школа искусств, свежий жилой микрорайон. Есть небольшой торговый центр. А в культурно-досуговом центре "Восток" работает сувенирная лавка, где можно купить не только традиционные значки, ручки, магниты, но и, например, космическое питание и одежду с символикой "Восточного".

Налицо и другая, тоже известная сторона.

Что будет с недостроем

Некоторые из недостроенных объектов могут разрушиться, если ими не заняться, признает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный... эта задача, я уверен, будет выполнена, - говорит он тут же, на Восточном, отвечая на вопросы журналистов.

Цистерну для хранения азота и кислорода везут к месту ее установки. Фото: Ренат Закиев / РГ

Достраивать будут одновременно с возведением второй очереди космодрома. Среди недостроя - жилье, дороги, котельные, депо.

- Мы не хотим работать с приезжающими боевыми расчетами. Нам нужны люди, которые будут жить здесь постоянно и обеспечивать подготовку и проведение пусков. Поэтому жилье нам крайне необходимо, - убеждает глава "Роскосмоса".

По его словам, сейчас идет обследование брошенных ранее объектов, в январе должны быть выделены деньги на завершение работ. В 2020 году должны сдать 750 квартир, всего же предстоит возвести еще 1 700 квартир.

Зачем России "Восточный"?

Кажется, на этот вопрос здесь уже устали отвечать. И все же - окруженный тайгой, прикрытый снегом, пронизанный морозной дымкой космодром, куда грузы везут со всей страны за тысячи километров, порой рождает подобные мысли у приезжающих.

Восточный должен обеспечить независимость от космодрома Байконур, находящегося сегодня в другом государстве - Казахстане, объясняют в "Роскосмосе". Впрочем, полностью отказываться от испытанного годами Байконура не планируется - на данном этапе Восточный должен снизить нагрузку на Байконур и затраты на его аренду.

Но дело не только в этом.

Строительство Стартового комплекса для ракеты "Ангара". Фото: Ренат Закиев / РГ

Строительство космодрома "Восточный" не только решает приоритетную государственную задачу, но и позитивно влияет на социально-экономическое развитие территорий, отмечали недавно в своем исследовании эксперты Дальневосточного отделения РАН совместно с институтом Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Среди социальных эффектов исследователи выделили создание 4000 рабочих мест, а также развитие кадрового потенциала для высокотехнологичных областей промышленности. Особое значение проект будет иметь для Амурского госуниверситета, который становится одним из опорных для космической отрасли. Амурская область получит также новую транспортную, коммунальную и производственную инфраструктуру - совокупный вклад в развитие инфраструктуры оценивается в 300 миллиардов рублей.

Есть и еще одна причина. Восточный расположен всего на 6 градусов севернее Байконура, но имеет возможность пусков ракет по более удобной траектории. К примеру, районы падения отделяющихся частей ракет-носителей расположены в малонаселённых районах России или в нейтральных водах. В отличие от того же Байконура, где начальный участок траектории ракет расположен над территориями иностранных государств.

Ну и наконец, погодные условия. Над "Восточным" довольно часто светит солнце, а это немаловажно при запусках ракет.

Эксплуатация космодрома началась в 2016 году. Первый пуск с выводом на околоземную орбиту трёх спутников состоялся 28 апреля 2016 года. Но до сих пор ракеты с "Восточного" запускали крайне редко - не более двух раз за год. Именно 2020-й должен стать переломным, надеются в "Роскосмосе".

- Во-первых, мы довели до ума основные объекты пускового минимума: технического комплекса и стартового комплекса. Сейчас, после проведения экспертизы, эти объекты будут приняты в штатную эксплуатацию, - рассказывает Рогозин. - До сих пор пуски проводились по решению специальной экспертной госкомиссии, которая предпринимала некоторые компенсирующие мероприятия для обеспечения пуска.

Другой же причиной нерегулярности запусков с "Восточного" он назвал привязанность космических специалистов к Байконуру.

- Нам нужно было убедить партнеров, переписать контракты. Пришлось привезти сюда, показать им инфраструктуру. Есть инерция, специалисты привыкли к Байконуру - и наши, и иностранные. Как они говорили, там все намоленное, здесь все новое. Пришлось ломать эту инерцию.

Дом для "Ангары"

Пока же вокруг стартового стола для "Союзов" тишина - ближайший пуск намечен на апрель. Работа ведется преимущественно в производственных помещениях, где готовят ракеты к старту. Ряд блоков уже дожидается своей очереди в технологическом отсеке.

Фото: Ренат Закиев / РГ

А 25 декабря на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей (РН) "Союз-2.1б", а также два головных обтекателя для РН "Союз-2.1б"

Настоящая "жара" - на другом участке, где строится вторая очередь космодрома: стартовый стол для пусков ракет семейства "Ангара" и сопутствующая инфраструктура. На этой площадке, несмотря на 20-30-градусные морозы, сейчас трудятся около 1300 человек. К лету число должно увеличиться более чем втрое - до пяти тысяч.

Для персонала строятся отапливаемые общежития, столовая, штаб.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Одно из общежитий, уже готовых принять постояльцев, показали журналистам. Внутри тепло, даже жарко - фотоаппаратура тут же запотевает, а пальцы приобретают прежнюю чувствительность.

- Потрогайте полы - теплые, как в хорошей квартире, - скромно улыбается заместитель главного инженера компании-подрядчика Виталий Кокшаров и ведет к котлу, который разливает тепло по вытянутому зданию общежития.

Фото: Ренат Закиев / РГ

- Первыми должны переселить тех, кто сейчас живет во временном городке, доставшемся от строителей первой очереди космодрома. Всего же будет построено семь общежитий, каждое из них сможет вместить 300 человек, - рассказывает он, демонстрируя душевые, комнату отдыха с телевизором, сушильные и гладильные помещения.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Всего же на территории площадью аж 109 гектаров, предназначенной для "Ангары", предусмотрено строительство более 100 зданий и сооружений. Объем необходимого бетона - почти 300 000 м3, рассказывают строители. Этого хватило бы, чтобы построить 41 пятиэтажку на 100 квартир.

Прямо сейчас возводятся 17 зданий. На месте стартового стола - огромный котлован. А над будущей фундаментной плитой, откуда и будет стартовать ракета, высится пневмоангар размером с футбольное поле. Конструкция способна выдерживать морозы до минус 60 градусов и штормовые ветры до 30 метров в секунду, уверяет Кокшаров. Комфортная температура внутри поддерживается с помощью тепловых пушек, которые позволяют вести работы в круглосуточном режиме. Прямо перед нами экскаваторы вгрызаются в грунт - самая глубокая отметка фундамента расположится на 28 метров ниже уровня земли. Вскоре должно начаться бетонирование.

Фото: Ренат Закиев / РГ

- График работ не просто соблюдается, по строительству ряда объектов есть даже опережение. Качество тоже на самом высоком уровне. Оно достигается в том числе за счет использования высокомарочного бетона, - говорит гендиректор компании-подрядчика Равиль Зиганшин.

В декабре 2019 года на Восточном начался и монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара". По словам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергея Костарева, в производстве оборудования были задействованы 14 предприятий. Они же ранее принимали участие в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на Восточном.

- Поставляемое оборудование является уникальным, - отмечает Костарев. - На середину декабря прибыло 154 машины автомобильного транспорта и 21 ж/д платформа.

В сотне метрах от старта возводится технологический блок кислорода и азота. Отсюда по специальным трубопроводам криогенные жидкости будут поступать в ракету. Одна из составных частей этого блока - хранилище, представляет собой сооружение в виде железобетонной площадки с фундаментами под резервуары хранения кислорода и азота. В конце декабря здесь уже закончили монтаж емкостей.

Монтаж первой из цистерн для хранения кислорода и азота. Фото: Ренат Закиев / РГ

Сами резервуары сначала везут из Балашихи, где находится производство "Криогенмаша". Путь до "Восточного" по железной дороге занимает две-три недели. Затем "цистерну" длиной более 30 метров и весом 92 тонны на минимальной скорости везет к месту установки негабаритный трал. Для этого перекрывают движение - груз не только очень большой, но и очень ценный. Всего же таких емкостей перевезли 9 штук.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Кстати, балашихинские космические заправки стоят на всех российских космодромах, в том числе на космодроме Кура во Французкой Гвиане, на морской платформе "Морской старт", а также в Индии.

"Орел", "Ангара", Восточный

Вторая очередь космодрома должна быть сдана в конце 2022 года. Около года продлятся испытания систем. В августе-сентябре 2023-го должен состояться первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

- Мы рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен с пилотируемым кораблем нового поколения "Орел", - рассказывает Рогозин. - По сути, у нас одновременно пройдут несколько испытаний. Первое - это космодром Восточный, все его системы. Второе - это "Ангара", адаптированная к этому космодрому. Третье испытание - это пилотируемый корабль. Риск, конечно, присутствует, когда идет совмещение испытаний. Но сегодня перед отраслью стоят задачи быстрого перехода к новым средствам выведения, новым технологическим решениям, которые позволят обеспечить конкурентоспособность ракетокосмической отрасли России.

Макеты ракет-носителей "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5В", "Союз-5" (слева направо), представленные на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По его словам, для обеспечения пилотируемых запусков предстоит построить дополнительную инфраструктуру, в том числе барокамеры и Центр реабилитации космонавтов.

Тем временем основная задача "Ангары-А5" - выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на геостационарные орбиты и траектории полетов к Луне. Масса полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту, у ракет "Ангара-А5" достигает 24 тонны. Для сравнения - масса полезной нагрузки ракеты "Союз-2" не превышает 7,4 тонны. Стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара" будет рассчитан на 10 пусков в год, в грузовом и пилотируемом вариантах.

С думами о сверхтяжах

На "Восточном" планируют и третью очередь - для сверхтяжелых ракет. Но и не только для них.

- Мы понимаем, что ракета сверхтяжелого класса летать часто не будет, это очень дорого, это условия покорения дальнего космоса. И такая конфигурация технического комплекса позволит нам наращивать модули, использовать их для работы с другими ракетами: "Союз-2", "Ангара" и "Ангара-В", водородного класса, которая должна быть запущена в 2026 году, - поясняет Рогозин.

Проектирование комплекса начато уже сейчас. По словам главы "Роскосмоса", уже сегодня нужно знать, какое количество бетона и других материалов потребуется для строительства. А первый пуск сверхтяжелой ракеты с Восточного намечен на 2028 год.

Отвечая на вопрос "Российской газеты", Дмитрий Рогозин пояснил, что российская транспортная система дальнего космоса в виде ракеты сверхтяжелого класса может быть применена не только для решения национальных задач по Луне, по дальним планетам. Она может быть использована и для решения задач партнеров.

- Мы планируем создание универсального посадочного модуля на Луне, который может доставлять как наши нагрузки, так и полезные нагрузки других стран, - сказал Дмитрий Рогозин. - Сейчас много стран, которые рвутся в космос, хотели бы себя проявить, хотели бы создать какой-то аппарат, но не знают, как его доставить. Мы создадим универсальный лифт, который в ситуации с окололунной станцией может посадить эту нагрузку по заказу партнеров. Здесь возможна коммерциализация проекта, что важно для оправдания тех колоссальных средств, которые потребуются для ее реализации. Мы сейчас перебираем все возможные варианты и делаем универсальную транспортную систему как первый шаг.

Космические масштабы

Размеры космодрома, конечно, больше всего поражают воображение и сегодня. Только под "Ангару" выделена территория в 109 га.

А для обслуживания "Союзов" построено несколько уникальных объектов. В частности, мобильная башня высотою в пятьдесят два метра, стоящая на стартовом столе между двух 150 метровых громоотводов.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Она уникальна, не устают повторять сотрудники космодрома. В ней 7 ярусов, ее вес - одна тысяча шестьсот тонн. Башня позволяет, кроме всего прочего, проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях, что очень важно для запуска ракет-носителей с космодрома Восточный.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Впервые в истории российской космонавтики в огромном по размерам Техническом комплексе объединены Склад блоков, Монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, ноу-хау - Трансбордерная Галерея - и заправочно-нейтрализационная станция. Такая спайка снижает риски при транспортировке изделий и экономит время на проведение работ.

Трансбордерная Галерея - это главная транспортная магистраль Технического комплекса. Она предназначена для транспортировки составных частей ракет-носителей из корпуса в корпус при подготовке к пуску. Блоки ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков, оборудования и оснастки перемещаются между зданиями технического комплекса. Здание соединено с монтажно-испытательным корпусом ракет-носителей, космических аппаратов, разгонных блоков и головных обтекателей ракет, а также с холодильной станцией, складом блоков ракет-носителей "Союз-2" и энергоблоком.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Рабочие места в Техническом комплексе максимально автоматизированы, установлено 138 современных систем технологического оборудования. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов можно работать со всеми космическими аппаратами, разгонными блоками и блоками выведения, которые на сегодняшний день используются в ракетно-космической промышленности.

Восточный командно-измерительный пункт - тоже один из самых современных командно-измерительных пунктов Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России. Он самый компактный из них, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских командно-измерительных пунктов, так как одновременно решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников и измерительного комплекса космодрома.

Фото: Ренат Закиев / РГ

Командно-измерительный пункт позволяет управлять космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки, российским сегментом Международной космической станции, транспортными пилотируемыми и грузовыми кораблями, разгонными блоками, а также получать c них телеметрическую информацию.