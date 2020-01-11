На Восточном приступили к сборке ракет-носителей "Союз-2.1б"

На космодроме Восточный в Амурской области началась сборка ракет-носителей "Союз-2.1б".

Как сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, совместный расчет представителей предприятий ракетно-космической отрасли начал работы по вскрытию контейнеров с блоками ракеты-носителя, снятию гермоукопорки с блоков и транспортировке в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в пакет.

"В ближайшее время специалисты приступят к электрическим проверкам на одиночных блоках, после чего начнется сборка пакета ракеты-носителя", - отмечено в сообщении.

Специальный железнодорожный состав с блоками трех "Союз-2.1б", а также двух головных обтекателей, прибыл на станцию Ледяная, расположенную рядом с Восточным, 25 декабря.

Составные части еще двух ракет ("Союз-2.1а" и "Союз-2.1б"), а также головной обтекатель для "Союза-2.1б" были доставлены на космодром ранее, в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя технического комплекса.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году.