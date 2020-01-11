Самыми популярными национальными видами спорта в РФ оказались якутские

Сразу три якутских национальных вида спорта вошли в число самых популярных в стране.

Как сообщает Министерство спорта РФ на своей странице в Instagram, самым популярным национальным видом спорта в России стал мас-рестлинг (перетягивание палки), которым занимаются 12,9 тысячи человек. На втором месте - якутская борьба хапсагай (почти семь тысяч человек). На четвертом месте в рейтинге из шести видов спорта стоят якутские национальные прыжки. Ими занимаются 3,6 тысячи человек.

"Национальные виды спорта имеют многовековую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Помимо сохранения народных традиций национальные виды спорта оказывают большое влияние на воспитание характера, воли, интереса к народному творчеству у молодежи", - отмечено в сообщении.