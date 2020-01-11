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11.01.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые научили импланты растворяться в организме

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) изобрели технологию изготовления уникального магниевого сплава. Он одновременно пластичнее и прочнее, а также дешевле, чем металлы, которые до сих пор использовались для биосовместимых имплантов в медицине.

Ноу-хау может быть полезно также в машиностроительной и авиакосмической отраслях. Ученые уже отправили заявку в Роспатент на изобретенный ими способ гибридной обработки.

Фото: iStock
Ученые сообщили о возможной опасности зубных имплантатов

"Нашей задачей было сделать не просто сплав, а сплав, способный растворяться в организме без всяких побочных эффектов, - пояснил "РГ" директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ, профессор Дмитрий Мерсон. - С помощью этой технологии мы как раз и получили гибкий биосовместимый сплав, обладающий повышенной прочностью - на уровне алюминиевых сплавов. При этом он гораздо легче их, примерно на 35 процентов". Кроме того, он состоит из минимального количества примесей, поэтому помимо уникальных свойств у сплава есть и другое конкурентное преимущество - низкая цена.

Сейчас его испытывают ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Новинка может быть полезна прежде всего в травматологии и челюстно-лицевой хирургии, когда для имплантации нередко требуются рассасывающиеся металлические конструкции. К примеру, при переломах костей при установке штифтов и пластин из подобных сплавов пациента не нужно будет повторно оперировать, чтобы их удалить. Это снизит травматичность и риск осложнений, пояснила главный научный сотрудник Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Лариса Волова.

Импланты из металла уничтожат опасные бактерии

"На первом этапе доклинических исследований из шести предложенных образцов мы выявили три нетоксичных, проводя эксперимент вне организма, на клетках. Вторым этапом исследования стали испытания на животных. Имплантированные крысам образцы хорошо прижились", - рассказала Лариса Волова.

Такие результаты позволили выйти на эксперимент с человеком. Завкафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Иван Байриков уже внедрил имплантат из нового сплава пациентке, получившей бытовую травму нижней челюсти.

Независимое тестирование нового сплава проводится также в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина в Новосибирске. Здесь его используют в качестве материала для коронарных стентов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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