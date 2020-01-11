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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли

Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске. Ознакомившись с работой предприятия, он обозначил приоритеты развития российской космической отрасли и отметил имеющиеся слабые места.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По мнению вице-премьера, отечественной космонавтике как никогда необходима политика, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. Она должна обеспечить соответствующую рентабельность, что в свою очередь позволит выйти на серийное производство.

"Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", - передает "Интерфакс" слова вице-премьера.
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Он призвал руководство "Роскосмоса" заняться поиском путей оздоровления отрасли.

"Страна должна гордиться своей космической индустрией", - отметил вице-премьер, добавив, что все возможности для этого есть.

Юрий Борисов также напомнил о негативном воздействии на отрасль санкций Запада.

"Все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", - напомнил он.

Общество Космос Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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