На Ставрополье офицер МВД и военнослужащие арестованы за сбыт оружия

В Ставропольском крае три человека - двое военнослужащих одной из воинских частей, а также офицер полиции - стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте оружия. В отношении них Ставропольский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Сообщается, что все трое задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 222 УК РФ "Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору".

Постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжалованы в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда.

По версии правоохранителей, офицер полиции и военнослужащие, действуя совместно, в декабре 2019 года сбыли другим гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним.

В краевом управлении МВД сообщили, что в отношении офицера проведут служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей офицера.

Расследование уголовного дела продолжается.