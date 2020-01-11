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11.01.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье офицер МВД и военнослужащие арестованы за сбыт оружия

Текст: Татьяна Павловская

В Ставропольском крае три человека - двое военнослужащих одной из воинских частей, а также офицер полиции - стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте оружия. В отношении них Ставропольский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Информация об этом опубликована на сайте суда.

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Сообщается, что все трое задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 222 УК РФ "Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору".

Постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжалованы в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда.

По версии правоохранителей, офицер полиции и военнослужащие, действуя совместно, в декабре 2019 года сбыли другим гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним.

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В краевом управлении МВД сообщили, что в отношении офицера проведут служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей офицера.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Преступления правоохранителей

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