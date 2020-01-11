Племенные мериносы из Дагестана отправились в Беларусь

Белоруссия заинтересовалась выведенным в Дагестане элитным поголовьем овец. Первая партия - 109 голов породы Артлухский меринос отправлена белорусским животноводам.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, партнеры из Белоруссии попросили дагестанских овцеводов и ученых подготовить для них на 2020 год около четырех тысяч голов Артлухских мериносов для племенного разведения.

Интерес животноводов к данной породе овец объясняется хорошими качествами шерсти, а также выносливостью этих животных к разнообразным природно-климатическим условиям.

Справка "РГ"

Порода овец Артлухский меринос выведена селекционерами Казбековского района Дагестана. Отличается хорошим набором веса. Суточный привес составляет около 220 граммов, тогда как обычно дагестанские овцы набирают около 80 граммов. При этом шерсть новой породы на 97-98 процентов мериносовая с тониной шерсти 17,6-20,1 микрона. Средний настриг шерсти на одну голову - четыре килограмма.