В Минздраве проконтролируют состояние Клинической больницы Святителя Луки

Министерство здравоохранения РФ отреагировало на негативные отзывы пациентов об условиях пребывания в Клинической больнице Святителя Луки в Санкт-Петербурге.

"Мы попросили коллег из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ведении которого находится больница, оперативно разобраться и дать ответы на поставленные вопросы", - сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Салагай не уточнил, о каких именно жалобах идет речь, он лишь упомянул посты в соцсетях. В то же время по рейтингу, который публикует Google на основании отзывов на различных ресурсах (всего 175 отзывов), больница Святителя Луки набрала 4,5 балла из 5.

Салагай отметил, что в больнице запланирован капитальный ремонт на 2020-2022 годы. Некоторые отделения, в частности хирургическое, уже отремонтированы, пишут пациенты больницы в своих отзывах.

"В капремонт входит и онкологическое отделение, на которое больше всего жалуются петербуржцы", - уточнил чиновник.