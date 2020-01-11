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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минздраве проконтролируют состояние Клинической больницы Святителя Луки

Текст: Ирина Невинная

Министерство здравоохранения РФ отреагировало на негативные отзывы пациентов об условиях пребывания в Клинической больнице Святителя Луки в Санкт-Петербурге.

"Мы попросили коллег из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ведении которого находится больница, оперативно разобраться и дать ответы на поставленные вопросы", - сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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Салагай не уточнил, о каких именно жалобах идет речь, он лишь упомянул посты в соцсетях. В то же время по рейтингу, который публикует Google на основании отзывов на различных ресурсах (всего 175 отзывов), больница Святителя Луки набрала 4,5 балла из 5.

Салагай отметил, что в больнице запланирован капитальный ремонт на 2020-2022 годы. Некоторые отделения, в частности хирургическое, уже отремонтированы, пишут пациенты больницы в своих отзывах.

"В капремонт входит и онкологическое отделение, на которое больше всего жалуются петербуржцы", - уточнил чиновник.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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