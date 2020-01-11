В Петербурге подорожает проезд по ЗСД

С 18 января проезд по петербургскому Западному скоростному диаметру (ЗСД) существенно подорожает. Об изменении тарифов сообщили в компании "Магистраль северной столицы".

Для первого класса транспортных средств (то есть легковых автомобилей и мотоциклов) оплата одного участка трассы возрастет со 100 до 150 рублей. То есть проезд всего ЗСД обойдется в 750 рублей вместо нынешних 500.

Впрочем, в компании отмечают, что подорожание на 50 процентов коснется только тех водителей, которые предпочитают наличную оплату. Для владельцев транспондеров (а их среди пользователей ЗСД большинство) изменения будут не столь существенными, на большинстве маршрутов для них расценки повысятся лишь на 16 процентов. Исключение - маршруты, начинающиеся и заканчивающиеся на развязке с Богатырским проспектом, которая особенно перегружена. Таким образом в компании рассчитывают перераспределить транспортные потоки оптимальным образом.

Для водителей, пользующихся тарифными опциями - например, "Легковой 100" - стоимость не изменится.