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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Смещение сезонов: Ученые назвали причину гибели медуз под Анапой

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
После Нового года под Анапой зацвела алыча, а в море наблюдается массовая гибель медуз. Местные жители публикуют в социальных сетях видео и задаются вопросом, в чем причина необычных явлений природы.

Кандидат биологических наук Светлана Панькова считает, что непривычная для зимы теплая погода спровоцировала активное размножение медуз.

Фото: instagram.com/safonov_travel
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- Обычно в начале января температура в море не выше семи градусов, а в этом году оно прогрелось до 11 градусов, - отметила эколог. - Тепло привело к тому, что медузы стали активнее размножаться. А когда температура морской воды резко опустилась, на море начался шторм. Эти условия стали причиной гибели медуз. Для лета это обычное явление, а вот зимой оно действительно встречается достаточно редко.

По словам Паньковой, в последнее время в природе происходит смещение сезонов.

- В Анапе и в соседнем Новороссийске мы наблюдаем это уже третью зиму подряд, - говорит Панькова. - Сезоны сместились примерно на месяц. Зима у нас, по сути, еще не наступила. На повышение температуры в первую очередь реагируют растения. Три дня назад в районе Гайкодзора (село под Анапой) видела цветущую алычу, а у нас, в Супсехе, из земли полезли гиацинты, а на деревьях набухли почки. Благо они реагируют не только на температуру, но и на период светового дня. Поэтому сейчас, зимой, большинство из них все-таки спит. А вот весной, когда световой день начнет увеличиваться, преждевременное потепление для них особенно опасно.

По мнению Светланы Паньковой, в природе происходят глобальные изменения климата.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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- Ученые предполагают, что ледники тают не от того, что теплеет атмосфера, а от почвы, от процессов внутри самой планеты, начиная от магмы, - поясняет она. - Причем, катастрофичность, с которой происходят эти изменения, будет только нарастать. Климат, как сейчас говорят, переформатируется. И в какой климатической зоне мы в скором времени окажемся, пока никто не может сказать. Но в любом случае надо готовиться к так называемым возвратным холодам, выводить сорта, устойчивые к переменам погоды. В частности, нужно и агротехнику приспосабливать, и сами культуры менять, к примеру, готовить засухоустойчивые сорта - выводить, районировать. Ведь на Кубани не только третий сезон подряд практически отсутствует зима, но и наблюдается летняя засуха. Природа в очередной раз испытывает нас на прочность. И надо быть готовыми к ее вызовам.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Климат на Земле РГ-Видео

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