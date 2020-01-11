В Ялте дворников сделают "квартальными надзирателями"

Власти Ялты захотели добиться чистоты курортного города через повышение престижа этой профессии. Помимо фирменных нашивок на одежду, статуса "квартальных надзирателей" и предоставления жилья за счет инвесторов в мэрии собираются даже регулярно проводить "бал дворников". Об этом мэр города Иван Имгрунт заявил на оперативно-хозяйственном совещании.

- Прежде всего, надо предусмотреть увеличение зарплаты дворников, предоставления им служебного жилья за счет инвесторов, - рассказал Имгрунт. - А также мы планируем разработать и пошить для них форменную одежду и индивидуальные нашивки. А в декабре наступившего года по типу "Венского бала" проведем международный бал дворников в Ялте - не только для дворников России. Думаю, это реальная задача.

Кроме того, в Ялте хотят предоставить дворникам полномочиями дореволюционных времен.

- Ведь Ялте необходимы ответственные люди, не только отвечающие за санитарную очистку города, но и выполняющие функции "квартальных надзирателей", существовавших в период царской России, в частности, смотреть за порядком на своем участке, - пояснил Имгрунт.

К началу летнего курортного сезона в Ялте полностью укомплектуют штат дворников, увеличив его с 205 до 400.

- Ялта во всех направлениях должна быть передовой, красивой, ухоженной, - подчеркнул Иван Имгрунт. - Мы, муниципальные сотрудники, - универсальные служители города и ответственность за надлежащее санитарное состояние города лежит на нас.

Уже много лет жители и гости курортного города резко критикуют городские власти за антисанитарное состояние многих улиц и дворов за пределами городской набережной и центра города. С приходом нового градоначальника у Ялты появилась надежда стать самым уютным и чистым муниципалитетом полуострова.