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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи и Лаго-Наки впервые открылся скитур

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи и Лаго-Наки появилась новая услуга - скитур. Об этом рассказал директор Кавказского природного биосферного заповедника Сергей Шевелев на пресс-конференции накануне Международного дня заповедников и национальных парков, который традиционно отмечается сегодня, 11 января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Сергея Шевелева, это ходьба на специальных лыжах, прохождение маршрутов, в том числе спуски и подъемы, по пересеченной местности.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- Этим занимается вся Европа, - заявил он. - Пока мы еще не раскручивали эту услугу, ввели пробный маршрут, но только в организованных группах с сопровождением.

Как рассказал Шевелев, в Кавказском заповеднике также открыли научный туризм. Научный сотрудник неделю сопровождает на лошадях по маршрутам на биосферную станцию "Джуга" группу из пяти-шести человек. Это зона покоя Кавказского заповедника на границе Кубани и Адыгеи, на водоразделе рек Уруштен и Киша.

Там построен дом, который обошелся заповеднику в семь миллионов рублей. Он рассчитан на 14 человек, есть телевизор, интернет. Туда можно добраться только двумя путями: прилететь вертолетом или дойти пешком. Такой недельный активный отдых обходится на одного человека примерно в 50 тысяч рублей. Это сложный маршрут, рассчитанный на подготовленных туристов.

Кавказский заповедник активно развивает территории Лаго-Наки - плато на Западном Кавказе на высоте две тысячи метров, известное альпийскими лугами и практически целиком находящееся в Майкопском районе Адыгеи.

- Мы построили там модули - дома на четыре человека, в которых могут ночевать туристы за 500 рублей в сутки за койко-место, - отметил директор Кавказского заповедника. - Из развлечений - катание на хаски, которое стоит 500 рублей за полчаса.

Самый проблематичный объект - Приазовский заказник, который Кавказскому заповеднику передали в прошлом году. Там проводится большая работа - заведено около 200 административных и 30 уголовных дел. В Приазовский заказник уже вложено шесть миллионов рублей. На эти средства закуплены тепловизоры, лодки и многое другое - полное и современное оснащение. Только четыре экспедиции посвятили птицам: к 217 видам добавили еще 40. После Волги у этого заказника самый большой потенциал. Большая работа проводится с местными жителями. Например, в 2016 году там было выдано 300 разрешений на охоту, а за один день обнаружено 69 охотников.

Фото: Илья Питалев/ТАСС
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- Наша главная задача - сделать маршруты компактными и приблизить туристов к природе, - объяснил директор Кавказского заповедника. - Например, на горе Фишт умышленно нет интернета. Практически все гости говорят, что wi-fi там не нужен. Люди хотят отдыхать на природе. Конечно, связь там есть. Мы хотим сделать маршрут к горе Фишт круглогодичным.

Также в Кавказском заповеднике подвели итоги прошлого года.

- В прошлом году Кавказский природный биосферный заповедник посетили 250 тысяч человек, из которых 233 тысячи - коммерческие туристы, - отметил Сергей Шевелев. - Кроме того, у нас побывали гости из 11 стран, в основном из Китая, Израиля, Турции, Монголии. За этот период заповеднику удалось заработать 75 миллионов, из них пять миллионов принес парк "Южные культуры", который перешел в ведение заповедника всего несколько месяцев назад. Для сравнения: в 2002 году Кавказский заповедник получил 1,2 миллиона рублей. За праздничные дни этого года - с 1 по 8 января - заповедник уже заработал 3,2 миллиона рублей.

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