В Сочи нашли "противоядие" от огневки, уничтожившей самшит

Единственным спасением от огневки (семейство бабочек) служат микроорганизмы - грибы, бактерии, вирусы, живущие в природной среде и представляющие угрозу для вредоносной бабочки, ранее уничтожившей реликтовые деревья в Сочи.

Об этом на встрече с журналистами в Тисо-самшитовой роще накануне рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского природного биосферного заповедника Николай Ескин.

- Они приспосабливаются к использованию огневки как пищевого ресурса, но смогут противостоять вредителю только примерно через 50 лет, когда полностью сформируются, - уточнил он. - Конечно, в Сочи самшиты защищают химическими препаратами, но это не полноценная защита.

В Кавказском заповеднике растет 1,5 тысячи га самшита. Чтобы уберечь эти вечнозеленые деревья от огневки, нужно вылить на них мегатонны препарата, который потом смоет в реки и нанесет еще больший урон экологии. В Тисо-самшитовой роще высадили тысячу саженцев, рассчитывая на семена выросших деревьев.

Как рассказал Николай Ескин, на курорте пока не зафиксировано всплеска огневки.

- Конечно, одинокие экземпляры личинок встречаются, но ни одна имаго (взрослая особь) нам не попалась, - объяснил замдиректора по научной работе Кавказского заповедника. - Весь самшит находится в усохшем состоянии, но с наличием почек возобновления. В целом прогнозы неблагоприятные. Ожидается всплеск численности огневки.

Новый самшит вырастет через 500 лет. При условии, что свежие побеги реликтовых деревьев снова не уничтожит вредоносная бабочка.

Всего в Кавказском заповеднике обитают четыре насекомых-вредителя: огневка, дубовый блошак, дубовая кружевница и орехотворка. Конечно, встречается еще мраморный клоп, но в его поле зрения - плоды, которые на заповедной территории практически не встречаются.