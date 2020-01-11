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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь

Текст: Юлия Мякишева
По мнению специалистов, госполитика, направленная на то, чтобы человек как можно меньше употреблял алкоголь, действует эффективно. Однако в праздники многие соотечественники все же выпивают. И хотя большие каникулы позади, принято отмечать еще и Старый новый год. По такому случаю мы попросили главного внештатного психиатра-нарколога министерства здравоохранения Свердловской области Олега Забродина рассказать, насколько правдивы народные поговорки о том, как как сделать застолье менее болезненным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Красное на белое - что же я наделала

Олег Забродин: На самом деле, это не так принципиально. Но считается, что красные вина богаты пектином, который вызывает дополнительную психостимуляцию. За счет того, что в красных, кроме алкоголя и виноградного сока, содержатся другие вещества, которые неизвестно как могут влиять на состояние опьянения, белые вина пить менее опасно.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Пиво без водки - деньги на ветер

Олег Забродин: Думаю, тут говорится о том, что водка с пивом - гораздо более сногсшибательный напиток, чем просто водка, а пива столько не выпьешь для такой глубины опьянения.

С увеличением градусов тупеют даже углы

Олег Забродин: Есть мнение, что на каждый алкоголь вырабатывается свой тип фермента алкогольдегидрогеназа, который способствует расщеплению и выведению алкоголя из организма. Поэтому менять напиток не рекомендуется. "Понижать" градус нельзя, потому что чем в меньшей концентрации алкоголь находится в организме, тем быстрее всасывается. Если в желудок попадает вода или более слабый алкоголь, происходит разведение и более сильное всасывание, и как следствие сильное опьянение - человек может падать, терять координацию.

Как пить не во вред себе?

Олег Забродин: Если до приема основной порции напитка примерно за сорок минут человек принимает пробную - 30 миллилитров - то возможности организма по расщеплению и выведению алкоголя из организма становятся другими. Алкоголь сразу расщепляется и выводится из организма. Но надо себя сдерживать и понимать, что каким бы качественным алкоголь не был - это яд, от которого умирают люди.

Кстати

Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период. Первая связана с большим количеством свободного времени, которое люди не знают, чем занять. Второе - с ограничением времени продаж спиртного в магазинах. Ночью люди способны покупать некачественный товар или с рук.

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