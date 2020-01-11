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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасный возраст: Нужно ли лишать прав водителей старше 70 лет

Текст: Елена Мационг
Число смертельных аварий, случившихся на Среднем Урале по вине водителей старше 70 лет, выросло за последний год в два раза. Об этом "РГ" сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Свердловской области. При этом почти на 80 процентов увеличилось число получивших травмы из-за водителей-старичков и на 65 процентов число ДТП, совершенных ими.
Фото: iStock/dusanpetkovic Фото: iStock/dusanpetkovic
Фото: iStock/dusanpetkovic

Так, две недели назад в страшной аварии погибли пожилые супруги. Машиной управлял мужчина 74 лет, его пассажирке было 72. Водитель не пропустил фуру с прицепом. Почему это случилось (из-за плохого зрения, никудышной реакции или других возрастных проблем), сейчас уже никто сказать не сможет. Но очевидцы рассказали сотрудникам ГИББД, что водитель большегруза подавал звуковые и световые сигналы, пытался уйти от столкновения. Однако старичок за рулем продолжал движение, как будто ничего не слышал и не видел.

Сегодня почти каждому третьему водителю на дороге под 60 лет и более. Это следствие общей тенденции старения населения. В возрастной категории от 60 до 70 лет статистика разве что чуть более оптимистичная: на 23 процента отмечен рост травмированных, и на 15 - числа ДТП.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Опасный возраст, говорят врачи. После 60 лет резко растет риск инфарктов, инсультов, садится зрение, теряется реакция, ухудшается память, пожилому водителю особенно тяжело становится ориентироваться в сложной ситуации на дороге. По статистике, число смертельных аварий, совершенных "старичками-разбойниками", всего на три-пять процентов меньше, чем начинающими водителями, которым от 18 до 25 лет. Не случайно в обществе периодически встает вопрос о введении возрастного ценза для пожилых водителей.

- Лишать прав после наступления определенного возраста, конечно, не выход, - говорит председатель Свердловского отделения по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов. - Все-таки нужно смотреть на состояние здоровья. Бывает, и в 30 лет у человека целый букет болезней. Но при этом сегодняшняя практика, когда водителей проверяют раз в десять лет при смене прав, себя явно изжила. Особенно в пожилом возрасте. Один и тот же водитель в 60 лет и 70, по сути, разные люди по состоянию здоровья. У меня есть знакомый, ему 70, он почти ничего уже не видит, но садится за руль, думая, что просто поедет очень медленно и осторожно.

По мнению эксперта, сегодня явно назрела необходимость изменения механизма получения прав и соответственно медицинского осмотра в пожилом возрасте. Как один из вариантов, ввести такие нормы: после 55 лет водитель обязан будет менять права и проходить медицинское освидетельствование раз в пять лет, а после 60 - раз в три года. Как говорит Дмитрий Ларионов, для более четкого определения критериев нужно провести анализ аварийности и возрастных болезней. И только потом принимать решение.

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Во многих зарубежных странах нормы медицинского освидетельствования пожилых давно действуют. Так, в Италии водители обязаны подтверждать право управлять автомобилем каждые пять лет после 50 лет, а после 75 - каждые три года. В Испании - каждые пять лет после 65. А в Японии с 1997 года на машинах водителей, которым больше 75 лет, устанавливается специальный знак - цветной четырехлистник.

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