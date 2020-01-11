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11.01.2020 13:15
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор объяснил, как следует смотреть телевизор детям

Текст: Марина Трубилина
Роспотребнадзор рассказал, как правильно смотреть телевизор детям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что просмотр телевизора отрицательно влияет на зрение детей (снижение остроты зрения, цветоощущения), на осанку, нервную систему (недоразвитие корковых отделов головного мозга, развитие гиперактивности, нервного возбуждения), может способствовать повышению артериального давления. Электромагнитные поля около работающего телевизора негативно влияют на развитие организма в целом.

Фото: iStock
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Как указывает Роспотребнадзор, просмотр телепередач противопоказан малышам до двух лет, детям с нарушениями нервной системы из-за стресса, с нарушениями нервно-психического развития, впечатлительным детям, а также тем, кто недавно перенес операцию на глазах или имеет серьезные заболевания органов зрения.

Дошкольникам от 3 до 7 лет можно смотреть телевизор до 30 минут в день суммарно, младшеклассникам - 30-50 минут в день, детям от 11 до 18 лет - 1-3 часа в день.

Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 3 метров. Нельзя смотреть телевизор сбоку, в неудобной позе. В комнате должно быть нормальное освещение - не слишком светло или темно. Если ребенок смотрит долгий фильм - делайте физкультминутки, гимнастику для глаз.

Во время просмотра телепрограмм не следует употреблять пищу - это ведет к формированию неправильных пищевых привычек, повышению массы тела и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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