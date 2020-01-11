Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

В решающем матче крупного турнира, призовой фонд которого составил 650 тысяч долларов, встречались представительница России Екатерина Александрова и Елена Рыбакина из Казахстана.

Для российской спортсменки этот финал стал вторым в карьере - в 2018 году она дошла до решающего матча в Линце, но там уступила итальянке Камиле Джорджи в двух сетах. На этот раз россиянке все же удалось избавиться от нуля в статистике выигранных за карьеру турниров.

Для победы Александровой хватило двух сетов и часа и 14 минут. В первой партии перевес россиянки над соперницей был подавляющим - 6:2, а во второй партии Рыбакиной все же удалось оказать серьезное сопротивление, однако остановить Александрову она на сумела - 6:4, и россиянка победно вскинула руки вверх.