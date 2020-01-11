Рублев выиграл турнир АТР в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл крупный теннисный турнир в Дохе.

В финале теннисного турнира АТР в Дохе с призовым фондом 1,47 млн долларов встречались россиянин Андрей Рублев и представитель Франции Корентен Муте. Теннисист из России был посеян в Дохе под вторым номером, а попадание в решающий матч 81-й ракетки мира стало настоящим сюрпризом.

В первом сете россиянин уверенно действовал на своей подаче, навязывая борьбу на чужой. В итоге Рублев выиграл партию со счетом 6:2. Француза такой дебют не смутил и во втором сете он оказал более серьезное сопротивление, а его судьба решалась на тай-брейке. Тут сказался более высокий класс Рублева, выигравшего дополнительный гейм 7:3.

Для Рублева эта победа стала третьей в карьере. Выигрыш турнира в Дохе принес россиянину 250 рейтинговых очков и более 227 тысяч долларов призовых.