Новости

Назван гонорар Макгрегора за поединок против Серроне 22:29
В Крыму за 2019 год получили гражданство РФ почти 9000 человек 21:50
Пушков: Слова Турчинова об ответственности РФ за катастрофу Boeing - диагноз 21:49
Рублев выиграл турнир АТР в Дохе 21:17
Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель 20:59
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly 20:06
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лёд 19:56
Меган Маркл будет озвучивать мультики для Disney ради спасения слонов 19:45
Правительство Франции отозвало предложение о пенсионном возрасте 19:37
Ибрагимович забил в первом матче за "Милан" в Серии А 19:21
СМИ: В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров 19:12
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе 19:07
Маленький Patrol: выбираем Nissan X-Trail II по цене новой Lada Vesta 19:00
В Сочи нашли "противоядие" от огневки, уничтожившей самшит 18:37
От Corolla до Сorona: названы самые популярные Toyota в России 18:28
"Арсенал" в меньшинстве не смог победить в лондонском дерби 18:28
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране 18:20
Президент Беларуси вручил государственные награды 18:03
Что делать, если на заправке залили не то топливо 18:00
Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы 17:37
23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой 17:25
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли 17:18
Муниципалитеты Крыма не успели освоить 1,8 млрд рублей в 2019 году 16:49
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 16:30
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 21:17
Рубрика: Спорт

Рублев выиграл турнир АТР в Дохе

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл крупный теннисный турнир в Дохе.

Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup

В финале теннисного турнира АТР в Дохе с призовым фондом 1,47 млн долларов встречались россиянин Андрей Рублев и представитель Франции Корентен Муте. Теннисист из России был посеян в Дохе под вторым номером, а попадание в решающий матч 81-й ракетки мира стало настоящим сюрпризом.

Фото: Steve Christo/AP Photo
Сборная России проиграла Сербии в полуфинале командного турнира АТР

В первом сете россиянин уверенно действовал на своей подаче, навязывая борьбу на чужой. В итоге Рублев выиграл партию со счетом 6:2. Француза такой дебют не смутил и во втором сете он оказал более серьезное сопротивление, а его судьба решалась на тай-брейке. Тут сказался более высокий класс Рублева, выигравшего дополнительный гейм 7:3.

Для Рублева эта победа стала третьей в карьере. Выигрыш турнира в Дохе принес россиянину 250 рейтинговых очков и более 227 тысяч долларов призовых.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе