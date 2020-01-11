СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи. Документ поддержали 11 стран, воздержались: Россия, Китай, Великобритания и Соединенные Штаты.

По данным ТАСС, закрытые консультации продолжались больше трех часов. В результате сторонам удалось согласовать параметры продления механизма, действие которого истекало 10 января. Согласно документу, число пограничных пунктов пропуска сокращено с четырех до двух (оставлены только на границе с Турцией). Действие схемы продлено на шесть месяцев, после чего будет проведена оценка ситуации на месте.

Несмотря на то, что остались серьезные разногласия, никто не стал голосовать против резолюции, чтобы не накладывать вето. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, Россия воздержалась лишь с той целью, чтобы не блокировать трансграничное содействие провинции Идлиб, которая действительно нуждается в таком формате доставки грузов.

Однако все еще не ясно, почему ранее сразу несколько делегаций отказывались участвовать в переговорах по предложенному российской стороной проекту резолюции. "По сути, мы сейчас вышли на ту же схему", - указал дипломат. Небензя назвал такое поведение делегаций опасной и циничной политической игрой, в которой сирйицы становятся фигурами обмена, а их интересы ставятся под угрозу.