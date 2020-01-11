Новости

Правительство Франции отзывало предложение о пенсионном возрасте 19:37
Ибрагимович забил в первом матче за "Малан" в Серии А 19:21
СМИ: В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров 19:12
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе 19:07
Маленький Patrol: выбираем Nissan X-Trail II по цене новой Lada Vesta 19:00
В Сочи нашли "противоядие" от огневки, уничтожившей самшит 18:37
От Corolla до Сorona: названы самые популярные Toyota в России 18:28
"Арсенал" в меньшинстве не смог победить в лондонском дерби 18:28
Пушков возложил на США ответственность за инцидент с Boeing в Иране 18:20
Президент Беларуси вручил государственные награды 18:03
Что делать, если на заправке залили не то топливо 18:00
Алхимики XXI века: из пластика впервые изготовили золото 750-й пробы 17:37
23-летняя звезда MTV Алексис Эдди найдена мертвой 17:25
Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли 17:18
Муниципалитеты Крыма не успели освоить 1,8 млрд рублей в 2019 году 16:49
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 16:30
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе 16:23
Какие автомобили отметили производственные юбилеи в России 16:20
На юге Японии началось извержение вулкана 16:17
Легендарный Hummer готов к возрождению 16:00
Украина передала Ирану образцы ДНК родственников погибших в крушении Boeing 15:44
Президенты Ирана и Украины обсудили по телефону катастрофу Boeing-737 15:15
Умер рэпер Джером Кози 15:10
Changan показал кроссовер, с которым приедет в Женеву 15:08
Geely рассчитывает купить Aston Martin 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Российская команда, выступавшая экспериментальным составом, была близка к тому, чтобы оказаться в числе призеров.

Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе

Тренерский штаб сборной России выставил на эстафетную гонку экспериментальный состав. Место Александра Логинова в команде занял Никита Поршнев, которому было доверено бежать третий этап. В роли стартера выступил Карим Халили, следом бежал Евгений Гараничев, а на последнем этапе стартовал Эдуард Латыпов.

В целом российская команда с задачей справилась и могла даже претендовать на место в первой тройке. Однако на третьем этапе Поршнев использовал сразу пять дополнительных патронов на огневых рубежах, позволив соперникам оторваться.

Бежавший последним Латыпов приложил все усилии, но догнать немцев было уже невозможно. Победили же норвежцы, которые по ходу гонки заработали два штрафных круга. Всего 4,4 секунды победителям уступили французы, а команда Германии отстала на 48,2 секунды. Россияне в итоге проиграли немцам почти 21 секунду.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

Главное сегодня

Вице-премьер Юрий Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск
Spiegel отмечает чрезвычайный характер визита Меркель в Москву
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса