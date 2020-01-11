Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Российская команда, выступавшая экспериментальным составом, была близка к тому, чтобы оказаться в числе призеров.

Тренерский штаб сборной России выставил на эстафетную гонку экспериментальный состав. Место Александра Логинова в команде занял Никита Поршнев, которому было доверено бежать третий этап. В роли стартера выступил Карим Халили, следом бежал Евгений Гараничев, а на последнем этапе стартовал Эдуард Латыпов.

В целом российская команда с задачей справилась и могла даже претендовать на место в первой тройке. Однако на третьем этапе Поршнев использовал сразу пять дополнительных патронов на огневых рубежах, позволив соперникам оторваться.

Бежавший последним Латыпов приложил все усилии, но догнать немцев было уже невозможно. Победили же норвежцы, которые по ходу гонки заработали два штрафных круга. Всего 4,4 секунды победителям уступили французы, а команда Германии отстала на 48,2 секунды. Россияне в итоге проиграли немцам почти 21 секунду.