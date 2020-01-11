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Рубрика: В мире

Сингапур купил у США 12 истребителей F-35B

Госдеп США одобрил поставку Сингапуру 12 новейших истребителей F-35B. Стоимость контракта, в рамках которого также запланирована поставка 13 двигателей, систем радиоэлектронной борьбы и другого технического оборудования, оценивается в 2,75 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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В Петагоне Сингапур считают "основным партнером США в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а новая техника, по мнению Вашингтона, "повысит возможности страны защищать государственные границы, а также вносить вклад в совместные союзнические операции". Год назад СМИ сообщили о планах Сингапура модернизировать свои ВВС.

В частности, к 2030 году полностью снять с вооружения истребители F-16.

Справка "РГ"

F-35B - истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Он - самый дорогой в семействе F35. Стоимость одного самолета - 116 миллионов долларов.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Сингапур

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