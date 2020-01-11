Следы пыток обнаружены у заключенных украинской колонии

Мониторинговая группа секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила у осужденных Алексеевской колонии №25 телесные повреждения, а сами заключенные пребывают в угнетенном состоянии, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, была осуществлена проверка Алексеевской колонии, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. Одному из них были нанесены телесные повреждения. "Этот факт зафиксирован медицинской документацией только после вмешательства офиса омбудсмена, - пояснила Денисова в Telegram канале.

Омбудсмен передала информацию по всем выявленным фактам нарушений в правоохранительные органы. Кроме того, поручила представителю уполномоченного в восточных областях Украины регулярно посещать осужденных с целью предотвращения морального и физического давления на них. Дело находится на личном контроле Денисовой.