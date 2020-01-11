СМИ: В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 300 метров

В субботу произошло извержение вулкана Синдаке на юго-западе Японии. В результате, столб пепла и камней поднялся на высоту в триста метров. Администрация уточняет информацию о раненых и материально ущербе, сообщает газета The Japan Times.

По данным метеорологического агентства, извержение началось в 3:05 по местному времени на острове Кутиноэрабудзима на территории префектуры Кагосима. Пока распоряжений властей об эвакуации жителей не поступало. По состоянию на конец декабря, в этой местности проживает порядка 100 человек.

Метеорологическое агентство объявило тревогу для вулкана на уровне 3 по пятибалльной шкале, что требует от альпинистов воздерживаться от восхождения на гору. При этом отмечалось, что уровень опасности был повышен после сильного землетрясения в октябре прошлого года. В мае 2015 года все жители острова были эвакуированы на остров Якусима, примерно в 12 километрах к востоку после взрывных извержений.