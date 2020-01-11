Ученые подтвердили рассказы Колумба о карибах-каннибалах

Columbus’ descriptions of Caribbean cannibals have long been dismissed as myths. But a new study of skulls gives credence to his claims - and upends what we thought we knew about the region.

Story: https://t.co/A3WKYy3NVA pic.twitter.com/dU6tHUGYcs — Florida Museum (@FloridaMuseum) January 10, 2020

Группа ученых из США после ряда комплексных исследований установила происхождение доисторических жителей Эспаньолы и северных остров Карибского моря. Тем самым антропологи, историки и биологи подтвердили сообщения Христофора Колумба о мирных индейцах араваках и практиковавших каннибализм воинственных карибах.

До недавних пор ученые ставили под сомнения рассказы испанского мореплавателя об индейцах-людоедах, так как не нашли археологических подтверждений нашествий карибов.

Профессор и доктор биологических наук Университета Северной Каролины Энн Росс выдвинул гипотезу, что форма черепа очень сильно зависит от генетических факторов. Это позволяет использовать различия и сходства в его анатомии для того, чтобы отслеживать родственные связи и миграции разных групп людей. Руководствуясь идеей, были проведены исследования более 100 черепов жителей Багамских островов с 800 по 1542 год.

Анализ показал, что северные Карибские острова населяли три разные группы людей, которые происходили из различных регионов Центральной и Южной Америки. В частности, первые жители Кубы и северных Антильских островов пришли туда с полуострова Юкатан примерно 3000 лет назад, а племена араваков, которые жили на острове Пуэрто-Рико и соседних островах, мигрировали с побережья современной Венесуэлы и Колумбии около 2,5 тысячи лет назад. Первыми жителями Багамских островов оказались выходцы из центральных регионов Амазонии, где предположительно жили карибы.

"Это исследование прояснило картину миграций и подтвердило данные о карибском вторжении на Большие Антильские острова около 800 года", - сообщает научный журнал Scientific Reports.