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11.01.2020 21:01
Рубрика: Культура

Ударник группы Rush Нил Пирт скончался в США

Текст: Александр Алексеев
Знаменитый барабанщик и автор многих текстов канадского трио Rush боролся с раком головного мозга в течение трех с половиной лет.
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Во многом из-за этого легендарная группа и объявила в 2018 году о своем распаде... Именно друзья-коллеги первыми и сообщили теперь о смерти Нила Пирта, на официальной странице группы Rush в Instagram.

Фото: Lindemann Official / youtube.com
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"С разбитыми сердцами и глубокой печалью мы должны поделиться ужасными новостями о том, что наш друг, брат по духу и товарищ по группе в течение более 45 лет Нил Пирт скончался", - говорится в заявлении Rush.

Музыканты попросили своих поклонников и журналистов "уважать личные границы членов семьи Пирта", у которых сейчас "очень болезненный и сложный период жизни"… И обратились с просьбой жертвовать "во имя Нила деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями" ради тех людей, которым еще можно помочь.

Роль Нила Пирта в рок-музыке была столь велика (Rush играли хард и арт-рок самого высокого качества, а в песнях поднимали волнующие общество проблемы: от пренебрежения законами природы до чрезмерного увлечения передовыми технологиями в ущерб экологии и душевной теплоте), что соболезнования выразил даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Вскоре после полудня 11 января он написал на своей странице в Twitter что "мы потеряли легенду. Но его влияние и наследие будут жить вечно в сердцах любителей музыки в Канаде и во всем мире. Покойся с миром, Нил Пирт…"

Фото: twitter.com/ NeilInnes ‏
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Напомним Группа Rush, выпустившая дебютный альбом в 1974 году, играла с тех пор в неизменном составе: Гедди Ли - вокал, бас, клавишные; Алекс Лайфсон - гитара и Нил Пирт - ударные, вокал. Трио записало множество хитов, самые известные из которых: Tom Sawyer, The Big Money, The Spirit Of Radio и Countdown (последняя была посвящена теме межгалактического общения и познания тайн космоса - канадцы увлекались и научной фантастикой!). А в 2013 году Rush ввели и в "Зал славы рок-н-ролла".

Но жизнь самого Нила Пирта при этом была не легкой. Его первая дочь Селена погибла в автомобильной катастрофе в Торонто в августе 1997 года. Ей было всего 19 лет. А десять месяцев спустя от рака умерла Джеки - гражданская жена Нила Пирта… Из-за этого Rush почти шесть лет не выпускали новых студийных альбомов, а только компоновали очередные сборники и концертники. А затем все-таки выпустили диск Vapor Trails - пожалуй, самый тяжелый, жесткий и мрачный в их карьере…

У Нила Пирта остались жена Кэрри и младшая дочь Оливия.

Культура Музыка Рок

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