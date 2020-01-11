В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.

Трагедия случилась с футболистом американского клуба "Гастинг Бронкос" Эриком Биригитти.

Как сообщает Eurosport, футболист гулял вместе с друзьями по скалистому берегу, в какой-то момент поскользнулся и упал в воду. Сильное течение унесло футболиста в море, несмотря на все попытки друзей оказать ему помощь.

Вызванные спасатели ночью нашли останки Эрика Бригитти, на которого напали акулы. Были обнаружены останки и еще одного мужчины, который также подвергся нападению акул во время занятий дайвингом.