В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, Сааф активно снимал для Ruptly материалы в регионе. Журналиста убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном.

"Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", - написала Симоньян в Telegram канале. Это уже не первый случай нападения на репортеров RT. Некоторые из них получили травмы на съемках протестных акций "желтых жилетов" во Франции.