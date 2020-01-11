В Ленинградском зоопарке умерла кошка, 12 лет жившая с рысью

В Ленинградском зоопарке скончалась домашняя кошка Дуся. Она была известна тем, что на протяжении 12 лет жила в одном вольере с рысью Линдой. Животные были неразлучны.

О смерти Дуси сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Домашнюю кошку в вольер к рыси пустили в 2007-м году. Тогда в зоопарке готовили программу о представителях семейства кошачьих.

Дуся и Линда тогда были совсем юными и быстро подружились. Программа закончилась, а сотрудники зоопарка решили не разлучать кошку и рысь. Так они и жили вместе. У них были общие игрушки. Кормили их по разным нормам, но, что уж тут скрывать, иногда Дуся заглядывала в миску к своей более крупной подруге.

Ну а Линда проявляла снисходительность и за 12 лет ни разу не напала на свою соседку.

Сейчас Линда осталась в вольере одна.