В Минтруде дали рекомендации по начислению зарплаты бюджетникам

Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, совмещение профессий не должны входить в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Это должны учитывать региональные и муниципальные власти при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты труда, должностных окладов и ставок зарплаты.

Об этом написано в Единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, разработанных Минтрудом России и утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулирования социально-трудовых отношений. Они подготовлены в соответствии с Трудовым кодексом, за основу взяты прошлогодние рекомендации. Однако в этом году они дополнены новыми пунктами, в частности, как раз про МРОТ.

Также рекомендациями определены доли окладов в структуре зарплат бюджетников разных категорий. Так, у работников образования, учреждений физкультуры и спорта, они должны составлять 70 процентов, в здравоохранении - 55 процентов.

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