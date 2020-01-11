В США девять человек погибли в результате зимнего шторма

По меньшей мере девять человек погибли, более 1000 авиарейсов были отменены, сотни тысяч жителей остались без электричества в семи штатах США в результате зимнего снежного шторма и ледяного дождя с градом, сообщает Reuters.

Основная часть задержек и отмены рейсов пришлась на Чикагский международный аэропорт О'Хара. Порывы ураганного ветра c градом размером с мяч для гольфа, а также снег сопутствовали шторму, который пронесся из Техаса через Юго-Восток и Великие Озера в штат Мэн. Около 200 000 домов и предприятий остались без электричества в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе и Мичигане, передает Национальная метеорологическая служба (NWS).

"Реальная опасность исходит от ветра и накопления льда", - пояснил синоптик NWS Боб Оравек. По его словам, с вечера субботы до утра воскресенья на юге и северо-востоке страны автомобильные трассы покроет ледяная корка.