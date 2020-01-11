Власти Техаса первыми в США отказались от размещения беженцев

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил госдепартамент США о том, что с этого года его штат прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран. По данным Associated Press, Техас стал первым американским штатом, принявшим такое решение на основании указа президента Дональда Трампа.

Свое решение губернатор объяснил тем, что Техас принимает у себя больше беженцев, чем любой другой штат страны. С 2002 года в Техасе расселены более 88 тысяч иностранцев, которым было предоставлено убежище в США. Отказавшиеся принимать беженцев местные власти теперь намерены сосредоточить усилия и внимание на тех, кого уже разместили на территории Техаса, "включая мигрантов и бездомных", пишет ТАСС.

Напомним, в ноябре 2019 года Трамп принял решение снизить квоты на прием беженцев в 2020 финансовом году почти в два раза - до 18 тысяч человек. В прошлом году этот лимит составлял 30 тысяч человек. Ранее Трамп также издал указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны должно производиться только согласия местных властей.