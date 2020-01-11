Новости

Гол и передача Малкина принесли победу "Питтсбургу" 08:38
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией 08:26
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка 07:47
Трамп: Ираку придется заплатить за вывод войск США 07:32
Глава МИД Ирана подтвердил попадание ракеты в украинский самолет 07:31
США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу 07:06
Экс-глава Boeing не получит 39 миллионов долларов 06:44
Международную ледовую переправу открыли в Приамурье 06:25
Японские военные самолеты отправились патрулировать Оманский залив 06:21
На Восточном приступили к сборке ракет-носителей "Союз-2.1б" 06:02
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск 05:55
В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика 05:27
Власти Техаса первыми в США отказались от размещения беженцев 05:02
От рака умер правивший почти 50 лет султан Омана 05:00
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь 05:00
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии 04:41
Сингапур купил у США 12 истребителей F-35B 04:33
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса 04:02
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося лайнера 03:37
Врачи объяснили, в каких случаях эффективна высокобелковая диета 03:30
В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата 03:26
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде 03:06
Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты 02:35
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани 02:30
Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата 01:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 07:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях. Так, многие пациенты жалуются на постоянные сильные боли в области живота. Однако зачастую болезнь сигнализирует о себе и другими более ранними симптомами, которые порой игнорируются.

Фото: pixabay.com
Ученые признали, что соль способна замедлить рост раковых клеток

Среди них: появление чувства вздутия после еды, изжога, регулярные расстройства желудка, резкая потеря веса, ощущение сытости после небольшой порции еды.

Как отмечают медики, симптомы могут указывать не на онкологию, а на гастрит или язву, однако их игнорировать нельзя. Так как та же язва может спровоцировать в дальнейшем онкологический процесс.

Одним из главных факторов риска появления рака желудка является курение. Кроме того, на развитие болезни влияют лишний вес, отсутствие физической активности, клетчатки в пище (овощей и фруктов) и большое количество потенциальных канцерогенов в рационе (копченое, жареное, чрезмерно жирное).

Как пояснили специалисты, если опухоль обнаружена на начальных этапах, то шансы на выживание составляют 68%, передает aif.ru.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Глава МИД Ирана подтвердил попадание ракеты в украинский самолет
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса
Стали известны детали последнего сеанса связи пилотов украинского лайнера