Врачи объяснили, в каких случаях эффективна высокобелковая диета

Высокобелковая диета принесет мало пользы тем, кто не занимается спортом или не ограничивает калорийность пищи. К такому выводу пришли диетологи из университета Пердью (США), о чем сообщили в журнале Advances in Nutrition.

Когда речь идет о диете, многие эксперты рекомендует увеличить потребление белков, чтобы сбросить лишний вес. Однако для многих вопрос, сколько белков нам нужно и чем грозит их дефицит или избыток в организме. Джошуа Хадсон из университета Пердью (США) и его коллеги провели метаанализ 18 исследований, в которых участвовал 981 человек. "Наш первый вопрос был: зачем взрослым потреблять больше белка, чем рекомендуется, а именно 0,8 г на килограмм веса тела в день? - поясняет цель анализа Хадсон. - Мы провели систематический обзор и метаанализ, чтобы оценить влияние повышенного потребления белка".

Результат показал: если нет задачи изменить строение тела или стать спортсменом, увеличенное потребление белка принесет мало пользы.

Но если человек испытывает стресс или ускоряет свой обмен веществ, например, за счет диеты или интенсивной тренировки мышц, повышенное потребление белка положительно воздействует на так называемую нежировую массу тела. "Результаты показывают, что взрослые, которые потребляют достаточное количество белка, выигрывают только от умеренного его увеличения и при определенных условиях, например, при силовых тренировках", - сказал Уэйн Кэмпбелл, коллега Хадсона.

По словам исследователей, большинство людей потребляют больше белков, чем рекомендуется: богатые белком продукты рекламируются, и на полках магазинов представлен широкий ассортимент протеиновых пищевых добавок. "Если мы активно худеем или занимаемся силовыми тренировками, белки могут помочь. Но далеко не всем белков нужно больше суточной нормы", - утверждает Хадсон. Большинство людей и так получает основную часть рекомендованного дневного количества белков из обычной пищи.

"Если вы хотите похудеть, вам не следует сокращать количество потребляемой пищи в равной степени, ведь тогда вы автоматически ограничите количество белка, - советует Кэмпбелл. - Вместо этого следует поддерживать рекомендованную норму белка или немного увеличить его потребление".