Аборигены Австралии потребовали у властей десятки миллиардов долларов

Представители двух племен коренного населения Австралии потребовали от местных властей 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за их выселение с земель предков.

Как сообщает газета Financial Times, соответствующий иск был подан в суд 23 декабря. В нем аборигены племен Бигамбул и Кума настаивают на выплате по 25 миллиардов долларов каждой народности.

Истцы утверждают, что потеря их коренных земель в австралийском штате Куинслэнд привела к культурным и экономическим потерям их племен, восстановить которые пришло время.

Ранее другое племя аборигенов Нунгар потребовало от властей западной Австралии астрономическую сумму в 290 миллиардов долларов компенсации. Такая цифра превосходит всю совокупную стоимость природных ресурсов в регионе, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что аборигены пятого континента начали судиться с австралийским властями с 1992 года. Тогда верховный суд страны аннулировал декларации британских колонизаторов о том, что к их прибытию 250 лет назад в Австралию материк не был заселен. К настоящему времени площадь оспариваемых территорий материка составляет 2,8 миллиона квадратных километров.