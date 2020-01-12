Как сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев, "российский теннис по-прежнему на лидирующих позициях в мире, а российские спортсмены на соревнованиях любого уровня справедливо рассматриваются среди фаворитов". Такой была реакция Тарпищева на победы Андрея Рублева в Дохе и Екатерины Александровой в Шэньчжэне, которые должны задать правильный тон всему начавшемуся сезону.

В столице Катара 22-летний Андрей Рублев и его визави, 20-летний француз Корентен Муте, сыграли самый молодой финал за всю историю турнира. Рублев, посеянный под вторым номером, без особых проблем обыграл соперника, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Андрея. Хотя отметим, что в своем полуфинале Муте взял верх над экс-третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой из Швейцарии. Что касается чемпиона, то по ходу соревнований он подавил сопротивление представителя Казахстана Михаила Кукушкина, француза Пьера-Юга Эрбера и серба Миомира Кецмановича. Причем из-за переноса матчей по погодным условиям двух последних оппонентов россиянин одолел в течение одного дня.

- Удивительные ощущения. Всегда рад играть здесь, счастлив просто находиться в Дохе. А завоевать титул и вовсе нечто особенное для меня. Потрясающее начало сезона. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры и в дальнейшем, - цитирует Рублева официальный сайт АТР. - Безусловно, нужно продолжать работать. Но, думаю, у меня есть преимущество: у меня еще есть много возможностей для развития и совершенствования. Хочу выйти на максимальный уровень, а там уже будет видно, как будут развиваться события.

Между тем уже победа на соревнованиях в Дохе позволит Рублеву, который является 22-й ракеткой мира, впервые в карьере попасть в двадцатку лучших теннисистов. Рейтинг по традиции обновится в понедельник, и Андрей расположится в нем на 19-й строчке.

Напомним, что Даниил Медведев поднимется на четвертое место, а Карен Хачанов - на 16-е. Таким образом, в Топ-20 будет сразу три российских теннисиста. В последний раз такое случалось 15 лет назад - в марте 2005 года. Тогда четвертой ракеткой мира был Марат Сафин, Николай Давыденко занимал 15-е, а Михаил Южный - 19-е место рейтинга. Кстати, Давыденко также является единственным россиянином, помимо Рублева, кому покорился турнир в Дохе. Николай праздновал победу в 2010 году.

Для Рублева этот титул стал третьим в карьере после побед в Умаге в 2017 году и на турнире в Москве в 2019-м. А вот 25-летняя Екатерина Александрова впервые подняла над головой такой желанный трофей.

Россиянка, посеянная в китайском Шэньчжэне под пятым номером, обыграла в решающем матче седьмую сеяную, представительницу Казахстана Елену Рыбакину, со счетом 6:2, 6:4.

- Вся неделя складывалась для меня довольно хорошо. Прямо со стартового матча. Пусть было непросто, но мне удалось дойти до конца и выиграть титул - это потрясающе, - цитирует Александрову официальный сайт WTA. - Понятно, что первый трофей всегда особенный. Я во второй раз играла в финале. В Линце в 2018-м все сложилось не очень удачно, поэтому сегодня очень старалась не упустить свой шанс.

В понедельник Екатерина Александрова (34-й номер предыдущего рейтинга) к тому же станет первой ракеткой России. Она обойдет Анастасию Павлюченкову (29).

Ну а сборная Испании во главе с Рафаэлем Надалем, выигравшая в этом году главный командный трофей - Кубок Дэвиса, вчера боролась еще и за победу в ATP Cup - новом турнире, который впервые проходит в этом году в Австралии. Общий призовой фонд соревнований составляет 15 миллионов долларов.

Соперниками испанцев по финалу были сербы с лидером Новаком Джоковичем. Решающий матч завершился после подписания номера "РГ" в печать.

22-летний Рублев выиграл свой третий турнир в карьере. До успеха в Дохе Андрей побеждал в Умаге в 2017 году и в Москве в 2019-м

Именно сборная Сербии выбила из борьбы россиян на стадии полуфинала. Карен Хачанов на равных сражался с Душаном Лайовичем, но в ключевых моментах этого напряженного противостояния серб оказывался сильнее - 7:5, 7:6 (7:1).

Затем Даниил Медведев встречался со второй ракеткой мира Джоковичем. Теннисисты провели на корте 2 часа и 49 минут, и победу одержал Новак - 6:1, 5:7, 6:4. Он принес своей команде второе очко и путевку в решающий поединок. Парный матч уже ничего не решал. Теймураз Габашвили и Константин Кравчук уступили Николе Качичу и Виктору Троицки - 4:6, 6:7 (7:9).

Несмотря на проигрыш, Медведев смог поразить Джоковича.

- Поединок с Медведевым был одним из самых захватывающих матчей, которые я сыграл за последние пару лет. Могу сказать совершенно точно, - признался Новак. - Мы показали будоражащий, восхитительный, изматывающий, убийственный теннис. Нужно было быть не просто хорошо готовым физически. Это была настоящая битва нервов.

Напомним, что в Кубке Дэвиса, проходившем в Мадриде в новом формате, сборная России, где первыми номерами были Карен Хачанов и Андрей Рублев, также дошла до полуфинала. А в четвертьфинале наши парни остановили Джоковича и компанию. Так что сейчас сербы взяли реванш.