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Текст:   Марина Трубилина 
18:28 12.01.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)

В ритме банка

Более 26 процентов жилых комплексов строится через счета эскроу

Более четверти проектов строительства жилья, по данным на начало года, возводится с использованием счетов эскроу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Аналитический центр ДОМ.РФ, в сегменте крупных девелоперов по новой схеме строится 26% проектов. Такой же процент использования счетов эскроу и у малых застройщиков. В группе средних строительных компаний эскроу задействованы в 26,5% проектов. В начале декабря доля проектов со счетами эскроу составляла в среднем лишь 21%. Еще 68,4 миллиона квадратных метров жилья возводится по старым правилам, 96% этих жилых комплексов застройщики планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие три года.

Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей

"Остается проблема длительного рассмотрения заявок некоторыми банками, - отмечает директор департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet Роман Родионцев. - Это временные сложности, связанные с большим наплывом застройщиков в банки и с адаптацией финансовых структур. Но есть и кредитные организации, которые максимально быстро проводят всю процедуру". Как отмечает эксперт, проблемы нередко обусловлены низким уровнем подготовки специалистов по проектному финансированию в штате компаний-застройщиков. В строительной компании "Брусника" отмечают и позитивные тренды для девелоперов при переходе на проектное финансирование, в частности ритмичность поступления денежных средств на строительство вне зависимости от ситуации на рынке и благодаря этому завершение проектов точно в срок. "Застройщик получает проектное финансирование от банка, темпы строительства не зависят от продаж", - говорят эксперты. Практика работы со счетами эскроу в компании, которая начала применять этот механизм еще в 2018 году, показала, что новая схема позволяет также использовать кросс-инструменты - субсидирование ипотечной ставки и стимулирование дополнительного спроса на рынке.

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