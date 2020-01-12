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Депутаты немецкого бундестага начинают год с непростой задачки: на этой неделе им предстоит решить судьбу резонансного законопроекта, который уже на этапе подготовки вызвал раскол внутри правительства и ожесточенные споры в обществе. Как передает Die Welt, речь идет о реформе системы донорства органов, которую подготовил министр здравоохранения ФРГ, однопартиец канцлера Меркель 39-летний Йенс Шпан.

Он предложил упростить процедуру получения согласия от потенциального донора. Согласно законопроекту, им по умолчанию сможет стать любой пациент, у которого врачи диагностировали смерть мозга, если при жизни он не возражал против того, чтобы пожертвовать органы для пересадки.

Фото: iStock
В Минздраве разъяснили ситуацию с проектом о донорстве и трансплантации

Сейчас такое согласие должно быть заверено официально и заблаговременно - например, через удостоверение донора. Такие "корочки" имеют около трети жителей ФРГ, однако число трансплантаций все равно неуклонно снижается, признают в минздраве. В результате тысячи больных умирают, не дождавшись операции. В 2018 году такая участь постигла 901 пациента из списка ожидания. Эта печальная статистика не учитывает тех, кто даже не встал в очередь на пересадку. По словам Шпана, "налицо гуманитарная катастрофа", а излишняя бюрократия мешает делу. При этом в его ведомстве уверяют, что на первом месте все равно остается воля покойного: если родственники подтвердят, что при жизни тот не хотел становиться донором, никто не будет забирать тело "на органы". Канцелярия министра разослала законопроект во все фракции в надежде за несколько дней до голосования склонить на свою сторону неопределившихся депутатов. По мнению сопредседателя "Левой партии" Кати Киппинг, которое приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в минздраве пытаются подменить явно выраженное и легитимное согласие гражданина неким "фиктивным одобрением" сложнейшей этической процедуры. Раскритиковал реформу и шеф "свободных демократов" Кристиан Линднер: как участник программы донорства он убежден, что решение должно быть полностью осознанным и добровольным. Против выступила и Католическая церковь Германии. Кроме того, министр юстиции Кристине Ламбрехт из правящей партии социал-демократов пообещала сопротивляться проекту до последнего.

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