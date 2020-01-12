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Рубрика: Экономика

Откуда что берется

Чиновники будут декларировать разделенное при разводе имущество
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
С этого года чиновникам при подаче справок о расходах, доходах и имуществе следует указывать информацию обо всех активах, которые им пришлось разделить при разводе или в результате брачного договора. Об этом написано в методических рекомендациях по заполнению деклараций, подготовленных минтрудом. Как пояснили в ведомстве, они направлены в адрес федеральных госорганов, региональных высших исполнительных органов власти, в госкорпорации и госкомпании, публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, Центробанк.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Обяжут ли чиновников декларировать криптовалюту

Такие рекомендации готовятся ежегодно. В этом году новшества появились в разделе "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки". Раньше сделками, которые нужно указать в этом разделе, считались только те, что отражались в договоре дарения, теперь - также соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, брачный договор. Появились пункты о том, что чиновники, которые уволились в период декларационной кампании (с января по апрель текущего года), не обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах за отчетный год. Те, кому положено сдавать декларации, должны будут в них также указывать сведения о номинальных счетах и счетах эскроу, о счетах, открытых индивидуальными предпринимателями (если, например, ИП зарегистрировала жена чиновника), о выкупленной дебиторской задолженности (скажем, если чиновник перекупил долговое обязательство третьей стороны). Про уничтоженные объекты имущества (утилизированный автомобиль, снесенный дом) можно не сообщать.

Чиновники должны будут в декларациях указывать сведения о счетах эскроу

Рекомендации содержат инструкцию по заполнению каждого раздела справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, включают примеры. Если чиновник вовремя не представит положенные сведения или предоставит их в искаженном виде или не полностью, его могут даже уволить в связи с утратой доверия. В апреле этого года декларации должны представить около 1,8 миллиона человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). Список должностей, представители которых должны подавать декларации, утверждается руководителем каждой организации. Как правило, в него попадают люди, ответственные за заключение госконтрактов, взаимодействие с другими организациями - те, в чьей работе может присутствовать коррупционная составляющая.

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