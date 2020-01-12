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Валюта

Прошедшую неделю курс российской валюты закончил укреплением почти до 61 рубля за доллар. На этой неделе динамику валютного рынка будут определять новостной фон вокруг переговоров США и Китая и развитие ситуации на Ближнем Востоке, говорит начальник аналитического управления Банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Фото: iStock
С 1 января в России смягчается валютный контроль

По предварительным данным, сделка "первой фазы" между США и Китаем должна быть подписана уже в среду. При этом публикация сравнительно слабых данных по рынку труда США не вызвала выраженного ослабления доллара на глобальном рынке, оптимизм инвесторов сохраняется, но остается сдержанным.

С точки зрения сезонности первый квартал характеризуется сильным текущим счетом платежного баланса, поэтому приток валюты поддержит курс рубля. С другой стороны, существенное укрепление рубля в декабре ограничивает его возможности, скептичен Кадулин. По его мнению, на этой неделе курс доллара не будет заметно выше 61 рубля.

Биржа

Как правило, январь на финансовых рынках проходит довольно спокойно, отмечает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Однако геополитика и длительное отсутствие коррекции могут принести сюрпризы, особенно на фоне свойственных для января низких объемов торгов. В случае коррекции индекс МосБиржи вполне может уйти ниже 3000 пунктов (прошлую неделю он завершил выше 3100 пунктов) в течение короткого времени, не исключает аналитик.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

С другой стороны, поводов для роста у российских активов предостаточно - взять хотя бы высокую дивидендную доходность и растущие цены на нефть. В отсутствие негативных внешних событий индекс МосБиржи вполне сможет оттолкнуться от текущих уровней и пойти к 3150 пунктам и выше, считает Бирюков.

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