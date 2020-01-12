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Рубрика: Экономика

Доллару спрогнозировали откат до уровня 2018 года, евро - до 2017 года

Текст: Георгий Панин
Рубль и до нового года, и в первые недели торговался на Московской бирже по нарастающей. Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал", рассказал "Российской газете", как долго еще наша валюта будет укрепляться к доллару и евро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- За ближайший месяц пары USD/RUB и EUR/RUB вполне способны опуститься еще на 3-5 процентов вниз, - прогнозирует эксперт. - Поэтому укрепление рубля я считал бы в перспективе ближайших недель основным сценарием.

И причина здесь не в ослаблении санкции, не в улучшении экономических показателей и даже не в притоке иностранного спекулятивного капитала. Причина в естественной для любого финансового рынка цепной реакции.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В 2014 году Россия испытала финансовый шок, по масштабам сопоставимый разве что с дефолтом ГКО (Государственные краткосрочные облигации). В ответ на присоединение Крыма наша страна получила грозный пакет санкций, фактически, отрезавший отечественную экономику от международного рынка капитала.

Шок произошел более пяти лет назад. Но он все еще влияет на поведение участников валютного рынка. А эти участники - в том числе и российские граждане, и корпорации, запасающиеся валютой на случай инфляционных рисков. Начиная с 2015 года, Россия не получила реального дополнительного санкционного давления. Но привычка покупать доллары и евро в ответ на любые санкционные страхи и прогнозы о глобальном фондовом кризисе осталась. Как и мнение, что в этом случае лучше обладать твердой валютой.

Примечательна ситуация апреля 2018 года. Тогда Минфин США опубликовал новый пакет антироссийских санкций, строго направленных против ряда отечественных компаний и предпринимателей (наиболее заметны в списке - Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска). С точки зрения экономических последствий, акт был не особенно примечательным. Однако он спровоцировал резкое ослабление рубля.

Впрочем, мне причина видится и в другом. В России с начала 2016 года создалась так называемая пирамида carry trade, реализована она была через ОФЗ. Санкционный пакет попросту послужил спусковым крючком для ее обрушения. И, надо сказать, в течение чуть более чем полугода рубль восстановил позиции. Но напоминание о быстром ослаблении национальной валюты оказалось весьма сильным.

Фото: Александр Корольков / РГ
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Со второй половины 2018 года домохозяйства и компании России накапливали инвалюту. Ее доля на депозитах к середине прошлого года достигала нездоровых 25 процентов. Сейчас эта доля все еще велика и оценивается примерно в 20 процентов. Притом, что нормальная доля - 10-15 процентов.

Так что тенденция укрепления рубля имеет хорошие шансы на продолжение. Те, кто покупал доллары и евро, в абсолютном большинстве выше, чем они стоят сейчас, разочарованы. Страховка не сработала. А доходности валютных депозитов могут только добавлять разочарования.

Со второй половины осени валютные позиции стали понемногу продаваться. Продажи подтолкнули цены вниз. Возникла та самая цепная реакция, которая сейчас мало зависит от внешних факторов. Эта реакция еще не завершена. Так что в январе-феврале курс доллара может еще опуститься до 59 рублей, курс евро - до 66 рублей.

По данным Банка России, последний раз "американец" достигал таких низких значений 10 апреля 2018 года, "европеец" - 27 июня 2017 года.

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