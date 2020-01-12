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Рубрика: В мире

Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Текст: Александр Гусаров

Дональд Трамп на своей странице Twitter разместил текст в поддержку протестующих в Иране на языке фарси.

"Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", - написал Трамп на официальном языке Ирана.

Фото: AFP
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Как отметил американский лидер, власти Исламской Республики должны позволить правозащитникам отслеживать и сообщать факты с мест протестов в стране.

"Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, сотни иранских студентов собрались в субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает информационное агентство Fars.

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