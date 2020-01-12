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12.01.2020 18:36
Рубрика: Общество

Вирус у ворот

Эпидемиологи усилили контроль на границе с Китаем
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Санитарные службы усилили карантинный контроль за приезжающими из Китая в пунктах пропуска через границу, сообщили в Роспотребнадзоре. Это должно предотвратить распространение нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

Мутировавший вирус впервые проявился в середине декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). А в прошедшую субботу власти этой страны сообщили о первом смертельном случае. Всего же пневмонией, вызванной новым вирусом, заболели за месяц более 40 человек, еще около 800 - члены семей и медики, имевшие тесный контакт с заболевшими, - находятся под пристальным наблюдением врачей.

Фото: iStock
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса

То, что пневмония была вызвана новым, ранее не известным штаммом коронавируса, подтверждено лабораторно по крайней мере у 15 заболевших. "Вся последовательность генома вируса уже расшифрована и сейчас идет ее анализ", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологи говорят об относительно низком (около 10%) числе случаев тяжелого течения заболевания, кроме того, не прослеживается, чтобы вирус передавался от человека к человеку.

Тем не менее меры предосторожности против возможной эпидемии необходимы: ведь именно коронавирус стал причиной вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Инфекция тогда также сначала проявилась в Китае, а потом распространилась на три десятка стран. Переболело тогда более 8,5 тысячи человек, каждого десятого спасти не удалось. Позже выяснилось, что источником инфекции стали летучие мыши.

Известна и еще одна крайне опасная разновидность коронавируса - она вызывает Ближневосточный респираторный синдром, или, как говорят в народе, "верблюжий грипп", от которого умирает каждый третий больной. С 2012 года случаи этого заболевания были выявлены в 27 странах, большинство в Саудовской Аравии. Эта разновидность вируса передается человеку не только от верблюда, но и от другого человека.

Вызывающий пневмонию новый коронавирус не передается от человека к человеку

Карантинные меры введены и в Китае, где с авиарейсов из города Ухань снимают и помещают под наблюдение медиков пассажиров, имеющих признаки респираторной инфекции - лихорадку, одышку. Усилен санитарно-карантинный контроль и в приграничных с Китаем российских регионах.

Фото: iStock
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в Китае

"Подтверждается информация о том, что данный коронавирус от человека к человеку не передается. В частности, не отмечено случаев заболевания у лиц, контактировавших с больными, в том числе у медицинских работников, - пояснил "РГ" и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Хотя в Китае заболели пока несколько десятков человек, но возможность возникновения эпидемии исключить нельзя, пока не будут выяснены все обстоятельства этой вспышки. Сейчас эксперты определяют, с чем могло быть связано заболевание, не было ли контакта с животными, какими, и т.д. Предстоит изучить и как протекает пневмония, вызванная этим вирусом. Тем более, зафиксирован первый смертельный случай. Меры сегодня направлены на предупреждение более серьезных последствий. Лучше перестраховаться, чем что-то пропустить и потом иметь дело с масштабной эпидемией".

Ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом пока спокойная, ни в одном из регионов эпидемический порог не превышен. "Случаев заболевания, подтвержденных лабораторно, пока немного. Но те вирусы, которые антигенно расшифрованы, соответствуют штаммам, рекомендованным для включения в вакцины, которые использовались для профилактики гриппа в нынешнем эпидсезоне", - отметил Дмитрий Лиознов.

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