Евросоюз откроет диппредставительство в Великобритании после Brexit

Евросоюз подобрал кандидатуру своего посла в Великобритании, который возглавит европейское дипломатическое представительство в Лондоне после завершения процедуры Brexit.

Как стало известно изданию Politico.eu, представлять интересы ЕС на туманном Альбионе будет высокопоставленный португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда. До этого он уже работал в аналогичном качестве, будучи главой представительства ЕС при ООН и руководителем делегации ЕС в США. Кроме того, с 2004 по 2009 год де Альмейда возглавлял кабинет бывшего председателя Еврокомиссии Хосе Мануэла Баррозу.

Ожидается, что диппредставительство ЕС в Лондоне начнет свою работу 1 февраля, после того как 31 января произойдет затянувшийся "брекзит" и Великобритания формально покинет "единую Европу".

Новое посольство Евросоюза, которое будет находиться в подчинении Европейской внешнеполитической службы, расположится в здании, которое на текущий момент занимает представительство Еврокомиссии в Великобритании. Предполагается, что число его дипломатических сотрудников составит около 30 человек.