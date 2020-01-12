Около четверти российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80% доходов, следует из обзора рейтингового агентства Fitch. Долговая нагрузка на людей высока, признают в Банке России. Регулятор уже принял меры по охлаждению по крайней мере сектора необеспеченного потребкредитования, но, возможно, понадобятся новые ужесточения.

Объем потребительских кредитов рос быстрее доходов населения. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

ЦБ обязал банки с октября 2019 года при выдаче потребкредита свыше 10 тысяч рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем оно выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка.

Ситуация с кредитованием пока далека от идеала - в конце прошлого года директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова говорила, что совокупная долговая нагрузка на россиян достигла максимума с 2012 года. Кредиты были более чем у половины занятого населения России (54%, 39,5 миллиона человек), следовало из ее презентации. При этом, по словам Даниловой, увеличивается число людей, которые обслуживают сразу несколько кредитов, растет выдача клиентам с и без того высокой долговой нагрузкой, становится больше "плохих" долгов. Все это серьезно повышает риски закредитованности граждан. Министр экономического развития Максим Орешкин в конце декабря заявлял, что главная проблема потребкредитования заключается в том, что оно росло быстрее доходов населения.

В обзоре Fitch говорится, что по регулированию, введенному с 1 октября, в категорию заемщиков с ПДН выше 80% теперь попадают больше граждан по сравнению с тем, когда банки сами определяли ПДН, и гораздо меньше - под категорию "ПДН ниже 30%". Таким образом, четверть заемщиков, отдающих 80% доходов на обслуживание кредитов, - значение, рассчитанное по консервативной регуляторной модели. По оценке самих банков, ПДН больше 80% менее чем у 10% заемщиков. По модели ЦБ в категорию "ПДН ниже 30%" попадают только 20% заемщиков, по модели банков - почти 40%.

Кредиты есть более чем у половины работающего населения - это примерно 40 миллионов человек

По мнению аналитиков Fitch, разница в распределении заемщиков отражает требование к банкам включать при расчете регулятивного ПДН только официально подтвержденный доход (или, если подтверждение недоступно, установленные альтернативные оценки, причем достаточно консервативные). При этом ПДН, который банки рассчитывают для целей выдачи кредитов, как правило, включает и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков. Такая разница часто является существенной. Банки обсуждают с ЦБ более гибкий подход к расчету ПДН заемщика и в среднесрочной перспективе могут начать использовать альтернативные источники для оценки дохода, считают аналитики Fitch.

Некоторое ослабление качества розничных кредитов в последние месяцы привело к ужесточению стандартов новых выдач. По мнению аналитиков Fitch, это основная причина небольшого замедления роста розничного кредитования в банковском секторе во втором полугодии 2019 года. Так, рост необеспеченного розничного кредитования замедлился до 1,3% в октябре по сравнению с 1,7% в сентябре, говорится в обзоре.

В октябре - ноябре наметились признаки охлаждения сегмента, но темпы роста все еще остаются высокими: в годовом выражении они превышают 22%, что несущественно ниже максимальных значений в 25%, достигнутых в 2019 году, говорит директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. В полной мере влияние ПДН на динамику рынка можно будет оценить по итогам I квартала 2020 года, не исключено снижение темпов роста до 20% и даже ниже, хотя оптимальным для ЦБ станут максимум 15%, считает аналитик. Если же темпы роста сохранятся вблизи 20%, высока вероятность введения дополнительных мер по сдерживанию потребкредитования, полагает Доронкин.